Pisacane Lazio, primi contatti tra il tecnico del Cagliari e il club biancoceleste

Pisacane Lazio, il club biancoceleste si muove per il post-Sarri: primi contatti con il tecnico del Cagliari. I dettagli

In casa Lazio si respira aria di profondi cambiamenti in vista del prossimo anno sportivo. La panchina capitolina si prepara a cambiare padrone, con l’attuale gestione tecnica ormai giunta ai titoli di coda e la presidenza a caccia del profilo ideale a cui affidare la ricostruzione.

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Si punta su pisacane

A Formello si lavora per trovare il sostituto di Maurizio Sarri, il cui addio appare ormai scontato a fine stagione. Tra le candidature valutate dal patron Claudio Lotito, la novità più calda porta direttamente in Sardegna. L’obiettivo concreto per la panchina biancoceleste è diventato Fabio Pisacane, reduce da un’annata sorprendente.

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L’exploit che ha acceso i riflettori su Faio Pisacane

Il giovane allenatore ha appena firmato una splendida salvezza alla guida del Cagliari. Nonostante fosse la sua prima esperienza assoluta su una panchina di Serie A il tecnico campano ha dimostrato doti da leader, valorizzando il parco giovani e proponendo un calcio moderno, caratteristiche perfette per i piani di rilancio biancocelesti.

Contatti avviati tra la Lazio e Fabio Pisacane

L’interesse romano è concreto e si è già tradotto in azioni tangibili. Secondo da Sky Sport, si sono registrati i primi contatti tra l’entourage di Fabio Pisacane e il club capitolino.