Connect with us

Calciomercato

Pisacane Lazio, primi contatti tra il tecnico del Cagliari e il club biancoceleste

Published

11 ore ago

on

By

pisacane

Pisacane Lazio, il club biancoceleste si muove per il post-Sarri: primi contatti con il tecnico del Cagliari. I dettagli

In casa Lazio si respira aria di profondi cambiamenti in vista del prossimo anno sportivo. La panchina capitolina si prepara a cambiare padrone, con l’attuale gestione tecnica ormai giunta ai titoli di coda e la presidenza a caccia del profilo ideale a cui affidare la ricostruzione.

Calciomercato Lazio LIVE: i rinnovi, Pedro ai saluti e le novità su Gila! Il futuro di Sarri

Si punta su pisacane

A Formello si lavora per trovare il sostituto di Maurizio Sarri, il cui addio appare ormai scontato a fine stagione. Tra le candidature valutate dal patron Claudio Lotito, la novità più calda porta direttamente in Sardegna. L’obiettivo concreto per la panchina biancoceleste è diventato Fabio Pisacane, reduce da un’annata sorprendente.

Ascolta Lazio News 24!

Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

L’exploit che ha acceso i riflettori su Faio Pisacane

Il giovane allenatore ha appena firmato una splendida salvezza alla guida del Cagliari. Nonostante fosse la sua prima esperienza assoluta su una panchina di Serie A il tecnico campano ha dimostrato doti da leader, valorizzando il parco giovani e proponendo un calcio moderno, caratteristiche perfette per i piani di rilancio biancocelesti.

Contatti avviati tra la Lazio e Fabio Pisacane

L’interesse romano è concreto e si è già tradotto in azioni tangibili. Secondo da Sky Sport, si sono registrati i primi contatti tra l’entourage di Fabio Pisacane e il club capitolino.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×