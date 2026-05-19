Il Napoli accelera i tempi per Sarri: Conte verso l’addio e primi contatti per il ritorno del tecnico toscano

Il futuro di Maurizio Sarri si intreccia con Napoli e Atalanta dopo una stagione biancoceleste piena di tensioni: le ultime sul tecnico della Lazio

Il futuro di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, diventa sempre più incerto. Dopo una stagione complicata, segnata da risultati deludenti, contestazioni e dal rapporto non semplice con la società biancoceleste, il tecnico toscano potrebbe presto diventare uno dei nomi centrali del mercato allenatori.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra il Napoli e Antonio Conte si va sempre più verso una chiusura anticipata e consensuale del rapporto. In caso di separazione, il primo candidato per la panchina sarebbe proprio Sarri: i primi contatti sarebbero già stati avviati e il club partenopeo sarebbe fiducioso di riportarlo a Castel Volturno.

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Sarri: il ritorno a Napoli può cambiare gli scenari

Per Sarri si tratterebbe di un ritorno dal peso enorme. L’allenatore ha già guidato il Napoli dal 2015 al 2018, lasciando un ricordo molto forte per identità di gioco, qualità della proposta tecnica e legame con una parte importante dell’ambiente azzurro. Ora il suo nome torna in cima alla lista, proprio mentre la sua esperienza alla Lazio sembra avvicinarsi a un bivio.

La domanda, dal punto di vista biancoceleste, è inevitabile: sarà davvero lui il tecnico della Lazio anche nella prossima stagione? Al momento non esiste una certezza definitiva. Quello che emerge è una situazione fluida, l’allenatore è reduce da un’annata turbolenta e con il Napoli pronto a inserirsi qualora la rottura con Conte diventasse ufficiale.

Attenzione anche all’Atalanta di Giuntoli

La pista Napoli non è l’unica da monitorare. Solo un convincimento in extremis da parte della Dea potrebbe frenare il ritorno di Sarri in azzurro. Il tecnico piace anche al club bergamasco, che potrebbe provare a inserirsi con un progetto diverso ma potenzialmente ambizioso.

Nel caso in cui il Napoli non riuscisse ad arrivare a Sarri, resterebbero sul tavolo altri profili: Fabio Grosso, Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Per Conte, invece, una volta conclusa l’esperienza napoletana, potrebbe aprirsi l’attesa di una possibile chiamata dalla Nazionale.

Sarri per rimanere alla Lazio la società deve chiarire il progetto

La Lazio, intanto, non può restare ferma. Il possibile interesse del Napoli e dell’Atalanta obbliga il club biancoceleste a fare chiarezza in tempi brevi. Sarri ha più volte fatto capire di volere programmi definiti, rinforzi e una direzione tecnica chiara. Senza queste condizioni, la permanenza diventerebbe sempre più difficile.

Dopo una stagione piena di fratture, il futuro della panchina rischia di essere il primo grande nodo dell’estate laziale. E il Napoli, ora, osserva con decisione dalla finestra in attesa di risvolti.