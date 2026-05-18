Futuro Sarri, dubbi sulla permanenza a Formello! Si valutano altri profili: da Pisacane a Palladino fino a Gattuso

Futuro Sarri, appare più che mai incerta la permanenza di Maurizio Sarri alla Lazio! Il club sonda diversi profili: da Pisacane a Palladino fino a Gattuso

Il cielo sopra la sponda biancoceleste della capitale si fa sempre più scuro. Il pesantissimo KO rimediato nella stracittadina contro la Roma, un netto 2-0 maturato durante la trentasettesima giornata di Serie A, ha virtualmente fatto calare il sipario su un’annata sportiva da dimenticare. I dettagli emersi nel post-partita delineano un ambiente logorato e ormai prossimo a una vera e propria rivoluzione tecnica.

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Il tracollo della Lazio e l’addio quasi certo di Sarri

La disfatta contro i rivali giallorossi certifica il fallimento di una stagione disastrosa per la compagine capitolina. L’attuale guida tecnica, il toscano Maurizio Sarri, ha manifestato a più riprese il proprio malcontento per l’andamento della gestione e per le dinamiche interne al club. Con un futuro sempre più enigmatico e lontano da Roma, la separazione a fine campionato appare ormai l’unica via percorribile.

I papabili successori per la panchina della Lazio

Di fronte a una rottura imminente, nelle ultime ore è scattato il toto-allenatore per individuare l’erede ideale. Tra i profili più caldi spicca il nome di Fabio Pisacane, reduce da un’esaltante e fresca permanenza in massima serie ottenuta alla guida del Cagliari. Accanto a lui, i rumors accostano con insistenza anche la figura di Raffaele Palladino, dato per partente certo e non più destinato a sedere sulla panchina dell’Atalanta nella prossima stagione calcistica.

Le clamorose alternative per il rilancio della Lazio

La lista della dirigenza non si ferma qui e include anche profili di grande temperamento e carisma internazionale. Rimane infatti viva la suggestione che porta all’ex commissario tecnico Rino Gattuso, un profilo che per grinta e leadership potrebbe rappresentare lo scossone perfetto per rigenerare uno spogliatoio spento e rifondare l’intero progetto tecnico.