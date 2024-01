Roma-Verona 2-1: De Rossi vince all’esordio, i gialloblù falliscono un rigore

Roma-Verona 2-1, prima vittoria per De Rossi sulla panchina del club giallorosso. Ma che sfortuna per i veneti

La Roma, dopo il periodo negativo in cui è arrivato anche il ko in Coppa Italia con la Lazio, torna a vincere con De Rossi all’esordio in panchina da allenatore.

2-1 per i giallorossi al Verona, con Lukaku e Pellegrini che mettono la gara in discesa, prima del gol di Folorunsho nel finale che riapre clamorosamente tutto. I gialloblù possono recriminare con la sfortuna anche per un rigore fallito da Djuric quando si era ancora sul 2-0.