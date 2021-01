Roma, la rottura tra Dzeko e Fonseca è totale. Giocatore in partenza?

La vittoria sullo Spezia non cancella i problemi della Roma. Edin Dzeko ha rotto con Paulo Fonseca: Tiago Pinto ha una settimana per risolvere il problema

La rottura fra Edin Dzeko e Paulo Fonseca è totale. Lo segnala Il Messaggero sottolineando come la presenza in tribuna del bosniaco per la partita contro lo Spezia non sia un segnale di distensione fra i due.

L’agente del giocatore ha fatto sapere alla dirigenza che in caso di cessione, Dzeko accetta solo destinazioni di livello. Il nuovo general manager giallorosso Tiago Pinto ha una settimana per risolvere il problema ma lo scambio di prestiti con l’Inter per Eriksen è un’operazione infattibile.