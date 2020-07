Roma, Perotti: «I campi della Serie A sono un vero disastro»

L’attaccante della Roma Perotti ha polemizzato sulla stabilità e la cura dei campi di Serie A

Intervenuto ai microfoni di Espn Redes, l’attaccante della Roma Diego Perotti si è lamentato della praticabilità dei campi di Serie A, paragonandoli a quelli delle serie inferiori argentine.

«Il calcio italiano è molto complicato perché è molto tattico. Poi i campi sono un disastro. Vai a giocare col Milan e con l’Inter e sembra il campo del Deportivo Moròn (terza serie argentina, ndc). Non so se si tratta di una questione climatica o altro. In Spagna andavo a giocare con l’Almeria che era ultima e il campo era perfetto. I difensori poi sono molto bravi, tengono sempre la marcatura alta. L’altra volta ho guardato Siviglia-Betis, c’era un sacco di spazio per girarsi, per controllare e attaccare. Sono diversi. La Juventus va molto bene perché ha uno stile simile all’Atletico Madrid, ma non è invincibile».