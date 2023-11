Lazio, Mourinho torna sul derby: «Ha un peso diverso per colpa dei giornalisti». Poi la strigliata alla Roma

Riprende la sua Roma e poi ritorna sul derby con la Lazio, show del tecnico José Mourinho in conferenza stampa, ecco cosa ha detto

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Roma José Mourinho è ritornato sulla partita (e la brutta sconfitta) dei giallorossi contro lo Slavia Praga. Match a pochissimi giorni dal derby contro la Lazio (poi concluso in parità).

ATTEGGIAMENTO A PRAGA – «E’ inaccettabile. Al di là del risultato che ogni tanto può essere negativo. Io quel giorno ero in tribuna ed era dura. L’atteggiamento non c’era, nemmeno la concentrazione. Tutti sappiamo che il derby ha un peso diverso anche per colpa dei giornalisti che ne parlano dal lunedì quando il giovedì c’è prima un’altra gara. A Praga partita orribile e ne abbiamo parlato oggi. Ormai è il passato e c’è un’altra partita. Il campo è un disastro».