Roma, Mkhitaryan: «Vogliamo la Champions, la finale di Europa League e vincere la Coppa Italia!»

Mkhitaryan, centrocampista della Roma e capitano dell’Armenia, ha fissato gli obiettivi stagionali della squadra giallorossa



«Sono molto felice del mio passaggio alla Roma. Il club mi ha spiegato gli obiettivi della stagione: riportare la squadra in Champions, raggiungere la finale di Europa League e vincere la Coppa Italia. Con Fonseca faremo bene». Obiettivi ambiziosi quelli del neo acquisto della Roma, Henrikh Mkhitaryan, e della sua squadra. Il centrocampista giallorosso è anche capitano dell’Armenia, dopo aver ufficializzato il suo trasferimento nella Capitale, è partito in ritiro con la propria Nazionale e da qui ha rilasciato le precedenti dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport.

Sull’altra riva del Tevere si sogna in grande, ma a parlare sarà la realtà.