Roma Leicester, la Capitale invasa dai tifosi: centro blindato

La capitale si prepara ad accogliere i tifosi per la semifinale di Conference League: centro blindato, e paura scontri tra teppisti

Molti tifosi del Leicester sono già arrivati in città per la semifinale di Conference League e se ne aspettano altri. Saranno 3.500 in tutto e la questura si sta preparando per evitare disordini in città.

Il centro della capitale sarà quindi blindato come riporta il Corriere della Sera e i tifosi saranno seguiti anche nei locali della movida romana solitamente frequentati dagli ultras inglesi nelle precedenti trasferte.