Lazio Women
Roma Lazio Women, le formazioni ufficiali: le scelte di Grassadonia per il derby
Roma Lazio Women, le formazioni ufficiali del derby. Grassadonia si affida alla consueta formazione. Confermata Piemonte
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Lazio. Ecco le scelte di Rossettini e Grassadonia.
ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo; Di Guglielmo, Rieke, Giugliano, Greggi; Pilgrim, Viens, Corelli.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Thøgersen, Veje, Dragoni, Kuhl, Pandini, Babajide, Pante, Galli.
All. Luca Rossettini
LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, D’Auria, Benoit; Monnecchi, Castiello, Goldoni, Oliviero; Visentin; Piemonte, Ashworth Clifford.
A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Queralt, Karczewska, Gregori.
All. Gianluca Grassadonia