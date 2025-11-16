 Roma Lazio Women, le formazioni ufficiali: le scelte di Grassadonia per il derby
Roma Lazio Women, le formazioni ufficiali: le scelte di Grassadonia per il derby

Lazio Women, il finale contro la Roma caratterizzato dal nervosismo: due rossi e rischio sanzioni pesanti. Cosa è successo

Lazio Women, Goldoni dopo la sconfitta contro la Roma: «Ripartiamo dal secondo tempo. Sulla tecnologia dico una cosa»

Roma Lazio Women 1-0: sconfitta per le biancocelesti, decide la sfida la rete di Di Guglielmo. Il racconto del derby

Lazio Women, Piemonte sul derby: «Partita speciale. Stiamo lavorando duramente e vogliamo la rivincita»

Grassadonia
Grassadonia

Roma Lazio Women, le formazioni ufficiali del derby. Grassadonia si affida alla consueta formazione. Confermata Piemonte

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Lazio. Ecco le scelte di Rossettini e Grassadonia.

ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo; Di Guglielmo, Rieke, Giugliano, Greggi; Pilgrim, Viens, Corelli.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Thøgersen, Veje, Dragoni, Kuhl, Pandini, Babajide, Pante, Galli.
All. Luca Rossettini

LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, D’Auria, Benoit; Monnecchi, Castiello, Goldoni, Oliviero; Visentin; Piemonte, Ashworth Clifford.
A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Queralt, Karczewska, Gregori.
All. Gianluca Grassadonia

