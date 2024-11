La Lazio Women punta al derby. Le biancocelesti saranno ospiti della Roma

La Lazio Women si prepara al derby. Le biancocelesti saranno ospiti della Roma al Tre Fontane.

Il calcio d’inizio è fissato alle 15:30 e sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Rai 2 e Dazn oppure in streaming e on demand tramite l’app.