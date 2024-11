Roma Lazio Women, oggi si torna in campo: la carica social della società – FOTO

Roma Lazio Women, alle 15:30 il calcio d’inizio del derby della Capitale allo Stadio Tre Fontane

Oggi torna in campo la Lazio Women, che sfiderà la Roma nel derby della Capitale allo Stadio Tre Fontane. Il match è in programma alle ore 15:30 e sarà valido per la decima giornata della Serie A Femminile. La società ha voluto ricordare così l’impegno tramite i propri profili social: