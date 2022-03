Roma Lazio, notte fonda per Hysaj: «Distrutto da Karsdorp»

Il terzino della Lazio Hysaj è stato protagonista di una prestazione negativa nel derby contro la Roma

Per i quotidiani sportivi, tra i peggiori in campo nel derby perso dalla Lazio contro la Roma c’è Elseid Hysaj. Sfilza di 4 per l’albanese che non riesce a reggere l’urto di Karsdorp sulla fascia.

IL GIUDIZIO DI GAZZETTA – «Distrutto da Karsdorp, offre un’impressionant e sensazione di svagatezza. Non chiude, non rincorre, non riparte, non dialoga. Dalla sua parte la Roma fa male. Sostituzione inevitabile a inizio ripresa».