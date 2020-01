Roma Lazio, le squadre non arrivavano da una sconfitta dal 2013

Roma Lazio, è dal 2013 che entrambe le squadre erano reduci da due sconfitte come riportano i dati di Lazio Page

Manca sempre meno alla partita più attesa dell’anno: questa domenica andrà in scena un derby veramente infuocato, tra le rivalità e obiettivi da raggiungere in campionato. La Lazio viene dalle undici vittorie consecutive in Serie A mentre la Roma è reduce dalla vittoria contro il Genoa. Rendimenti negativi per entrambe le compagini in Coppa Italia che vengono eliminate già ai quarti di finale: i ragazzi di Inzaghi contro il Napoli mentre i giallorossi cacciati dalla Juventus. Secondo una statistica di Lazio Page, è dal 2013 che entrambe le squadre non arrivano al Derby con due sconfitte alla spalle. L’ultima stracittadina giocata in queste condizioni è stato quello dell’8 aprile con la Lazio sconfitta in Europa League dal Fenerbache mentre la Roma fermata dal Palermo. Il Derby finì con l’1-1 di Hernanes e Totti.