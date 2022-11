Roma Lazio, le pagelle dei quotidiani: Cataldi leader, Felipe Anderson glaciale

Le pagelle dei quotidiani sportivi e non esaltano la prestazione della Lazio nel derby vinto ieri contro la Roma

La Lazio riesce a far suo il derby della Capitale con una rete di Felipe Anderson nel primo tempo. I quotidiani oggi in edicola, sportivi e non, esaltano la prestazione degli uomini di Sarri, in particolare quelle di Cataldi e dello stesso brasiliano.

CORRIERE DELLO SPORT

Provedel 7; Lazzari 7, Hysaj 6.5, Casale 7.5, Romagnoli 7.5, Marusic 7.5; Vecino 6.5, Cataldi 7.5, Luis Alberto 6.5, Basic 6.5; Pedro 7, Cancellieri 6.5, Felipe Anderson 8, Zaccagni 7, Romero 6.5; Sarri 7.5.

GAZZETTA DELLO SPORT

Provedel 6.5; Lazzari 6, Hysaj 6, Casale 6.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6.5; Vecino 6, Cataldi 6.5, Luis Alberto 5.5, Basic 6; Pedro 6.5, Cancellieri 6.5, Felipe Anderson 7, Zaccagni 6.5, Romero SV; Sarri 6.5.

TUTTOSPORT

Provedel 6.5; Lazzari 6.5, Hysaj 6.5, Casale 8, Romagnoli 8, Marusic 7; Vecino 7, Cataldi 8, Luis Alberto 6, Basic SV; Pedro 7, Cancellieri 6, Felipe Anderson 7.5, Zaccagni 7, Romero SV; Sarri 7.5.

IL MESSAGGERO

Provedel 6; Lazzari 6.5, Hysaj 6, Casale 7, Romagnoli 7, Marusic 6.5; Vecino 6.5, Cataldi 7.5, Luis Alberto 6, Basic 6; Pedro 6.5, Cancellieri 6, Felipe Anderson 8, Zaccagni 6.5, Romero 6; Sarri 7.