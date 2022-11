Saranno 18mila i tifosi della Lazio all’Olimpico per il derby di domani: c’è grande attesa per la scenografia della Curva Nord

Il Derby di domani pomeriggio tra Roma e Lazio sarà inevitabilmente anche quello tra le due tifoserie. I tifosi biancocelesti saranno in 18mila all’Olimpico: la Nord si era esaurita immediatamente, già in fase di prelazione erano stati venduti tutti i 13 mila biglietti. Successivamente anche i 5mila rimanenti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il popolo laziale vuole continuare a far sentire il proprio calore in un momento così delicato dopo la doppia scoppola con Salernitana e Feyenoord. Per questo c’è grande attesa per la scenografia della Curva Nord.