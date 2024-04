Roma Lazio, ecco a quando risalgono le ultime due vittorie consecutive contro i giallorossi: il dato in vista del Derby

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda le ultime 2 vittorie consecutive contro la Roma. Di seguito il dato della Serie A.

IL DATO– «Caccia al bis. La Lazio si prepara ad affrontare la Roma, terza gara dell`era Tudor.

I biancocelesti cercano un altro successo, da calendario in trasferta, contro i giallorossi, dopo lo 0-1 del novembre 2023. L`ultima volta in cui la Lazio ha battuto due volte di fila la Roma in una gara esterna di campionato risale al 1974, quando vinse prima per 0-1 (12.11.1972) e poi per 1-2 (31.03.1974).

In assoluto, gli ultimi due Roma-Lazio vinti consecutivamente risalgono alla stagione 1997/1998 (1-3 in campionato e 1-2 in Coppa Italia).

Lazio che insegue infine la quinta partita consecutiva senza subire gol in un derby, evento mai accaduto».