Caso Mancini, aperta l’indagine: ecco cosa rischia il difensore della Roma, per la bandiera sventolata nel post derby con la Lazio

La bandiera con il topo sventolata da Gianluca Mancini è arrivata fino ai vertici della FIGC, con la procura che ha aperto ufficialmente un fascicolo.

Nei festeggiamenti post Roma Lazio, il difensore giallorosso avrebbe violato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva che vieta ogni tipo di atto discriminatorio ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Il giallorosso rischia una squalifica, come è gia capitato in alcuni casi.