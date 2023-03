Roma, infortunio Pellegrini: le ultime in vista del derby. Lo scontro nel corso della sfida col Real Sociedad è costato al giocatore non poco

Dopo i punti di sutura in testa a seguito dello scontro avuto nella sfida col Real Sociedad, il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, si è sottoposto stamattina ad una tac per approfondire la situazione, cha ha avuto esito negativo, come riportato da TMW.

Questo pomeriggio il giocatore giallorosso tornerà ad allenarsi con i compagni e indosserà un caschetto protettivo. Tornerà a disposizione di Mourinho per il derby con la Lazio programmato per il 19 marzo.