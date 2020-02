Roma, Fonseca polemico: «L’arbitraggio non è lo stesso per tutte le squadre»

Roma, una punta di polemica da parte del tecnico giallorosso che oggi ha parlato in conferenza stampa

La Roma nella serata di domani incontrerà il Bologna all’Olimpico. Il tecnico dei giallorossi Fonseca nella giornata di oggi è intervenuto in conferenza stampa parlando anche degli arbitri.

«Accanimento contro di noi per i troppi gialli nella gara contro il Sassuolo? In parte sono d’accordo. Noi non abbiamo perso per l’arbitro, ma perché non abbiamo giocato bene. Non mi piace parlare degli arbitri, ma devo dire che è difficile capire il perché una squadra come la Roma possa prendere così tanti cartellini gialli. Io ho visto molte partite della Serie A, e la linea d’arbitraggio non è la stessa per tutte le squadre. Noi non commettiamo così tanti falli cattivi da giustificare tutti quei cartellini gialli».