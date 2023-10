Roma, Mourinho verso l’esonero? La clamorosa idea dei Friedkin

La Roma potrebbe optare per l’esonero di José Mourinho: clamorosa indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport. Cagliari decisivo

Il Corriere dello Sport ha lanciato una clamorosa indiscrezione circa il futuro di José Mourinho alla Roma.

Il tecnico portoghese starebbe rischiando l’esonero e in questo senso sarebbe decisiva la partita contro il Cagliari. In caso di risultato negativo Dan Friedkin avrebbe già in mente il sostituto, ovvero il tedesco Flick.