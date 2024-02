Roma, De Rossi: «Serve intelligenza e conoscenza, ogni squadra è battibile». Le parole del tecnico giallorosso

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma Inter, Daniele De Rossi ha presentato così il match di domani valevole per la 24^ giornata di Serie A.

COME STA PREPARANDO LA GARA? – «Il coraggio che devono avere i giocatori forti e noi siamo pieni di giocatori forti. Serve intelligenza e conoscenza, ogni squadra del mondo è battibile. Lo è anche l’Inter. Ora si alza il livello rispetto alle prime tre gare. Cambia la preparazione della gara, affrontiamo una squadra abituata a tenere il dominio del gioco. Ma ci saranno momenti in cui possono soffrire. Siamo consapevoli di poter fare una grande partita, così come della sua forza».