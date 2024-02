Roma, Belotti si congeda: «Mi hai fatto sentire importante, non lo dimenticherò»

Roma, l’ormai ex giocatore giallorosso si congeda dal club capitolino prima di proiettarsi nella sua nuova avventura con la Fiorentina

Belotti volta pagina e riparte dalla Fiorentina dopo la sua esperienza alla Roma. L’ormai ex attaccante della Roma è pronto per la nuova sfida di Firenze, ma prima si è voluto congedare dal club capitolino

PAROLE – Grazie Roma, grazie per come mi hai accolto, per avermi fatto sentire parte di te, per avermi supportato anche nei momenti più difficili. Non lo dimenticherò mai! Ti auguro il meglio. Un abbraccio grande