Ritiro Lazio, Sarri ha stilato il piano: i dettagli

Sarri concederà 10 giorni di riposo alla Lazio solo dopo il 20 novembre: a fine mese il ritrovo a Formello, poi la partenza per il ritiro

Maurizio Sarri ha stilato il piano del prossimo ritiro invernale, quello che coinciderà con la sosta della Serie A per il Mondiale in Qatar.

Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana infatti, il tecnico concederà 10 giorni di riposo alla squadra ma solo dopo il 20 novembre. Dopo la gara contro la Juventus, i biancocelesti continueranno ad allenarsi a Formello. A fine mese il ritrovo nel centro sportivo, poi il 10 dicembre la partenza per il ritiro vero e proprio in Turchia o Spagna.