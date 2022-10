Ritiro Lazio: Sarri dice no all’Argentina, la società valuta altre mete. Tutte le ipotesi

Sarri ha definito una follia l’idea del ritiro in Argentina. La Lazio sta cercando così mete alternative: ecco tutte le ipotesi

Sarri ha smontato l’idea del ritiro in Argentina anche in conferenza stampa. Temperature troppo alte, troppe ore di volo e il conseguente adattamento al fuso orario: insomma uno stress non indifferente per i suoi ragazzi.



Come riportato da Il Messaggero, la Lazio è quindi alla ricerca di una nuova meta per il ritiro (fissato dal 12 al 23 dicembre) e tra i siti pensati ci sono il Portogallo – nella regione più a sud, in Algarve -, la Spagna (Valencia) e la Turchia.