Ritiro Lazio: Kiyine ha già raggiunto il ritiro di Auronzo di Cadore dopo aver svolto le visite mediche stamane

Sofian Kiyine ha raggiunto nel tardo pomeriggio odierno il ritiro ad Auronzo di Cadore dopo aver svolto questa mattina le visite mediche in Paideia.

Primo allenamento in gruppo per l’ex Venezia, tornato alla base a causa della retrocessione della sua ex squadra.