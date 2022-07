Anche Sofian Kiyine si è recato in Paideia per le classiche visite mediche: il calciatore rientra dal prestito al Venezia

Non solo Mario Gila oggi in Paideia. Insieme a lui si è presentato anche Sofian Kiyine per le classiche visite mediche di rito prima di raggiungere Auronzo.

Il calciatore rientra dal prestito al Venezia.