Verso Auronzo di Cadore: la Lazio è in partenza per il ritiro VIDEO

Auronzo di Cadore, la Lazio è in partenza per il ritiro: la squadra ha lasciato Formello per l’aeroporto di Fiumicino

Comincia la stagione 2021/2022: la Lazio è in partenza per Auronzo di Cadore. I giocatori stanno lasciando Formello con direzione Fiumicino: dall’aeroporto romano voleranno dritti a Venezia, per poi raggiungere le Tre Cime di Lavaredo.

La cittadina veneta è pronta ad accogliere l’ondata biancoceleste di giocatori e tifosi.