Future Stars – Riqui Puig, il talento del Barcellona sulle orme di Iniesta

Nuovo appuntamento con i giovani europei in rampa di lancio nel calcio che conta. Sotto i riflettori Riqui Puig, definito il ‘nuovo Iniesta’

Nato a Matadepera, un comune della Catalogna, nel 1999, Riqui Puig è uno dei giovani talenti più cristallini del Barcellona. Regista adattabile a mezzala, è un giocatore molto rapido e dinamico, spesso paragonato in patria alle leggende blaugrana Andrés Iniesta e Xavi Hernández.

Puig ha fatto tutte le trafile giovanili del Barcellona, fino all’esordio in prima squadra in questa stagione, in Copa del Rey contro il Cultural Leonesa fornendo anche un assist nella vittoria per 4-1. Le presenze in Liga sono 4, ma il club punta forte sul suo gioiello, tanto da preferire un graduale inserimento in prima squadra, facendogli comunque accumulare minuti nel club B, in terza divisione. Nella squadra B, Puig ha collezionato 21 presenze, condite da 2 reti e 3 assist. Il giocatore ha una clausola rescissoria inserito nell’ultimo rinnovo, datato 2018, da 100 milioni di euro.

Situazione contrattuale: 30/06/2021

Club interessati: \