Rino Gaetano, la sorella Anna rivela: «Mio fratello laziale? Hanno sempre sbagliato lui era romanista fracico»

Condividi via email

Rino Gaetano, la sorella del defunto cantante rilascia alcune considerazioni smentendo categoricamente il tifo calcistico tra Roma e Lazio

Intervenuta ai microfoni del Corriere della Sera, la sorella di Rino Gaetano ovvero Anna rilascia alcune considerazioni sullo storico cantante soffermandosi su Roma e Lazio

PAROLE – Rino e Renato Zero erano tanto amici, davvero. Andavano sempre insieme allo stadio Olimpico a vedere le partite della Roma, pure insieme a Little Tony. Perché Rino era romanista fracico. Qualcuno dice che era laziale, però non è vero