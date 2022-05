Rinnovo Sarri, siamo ai dettagli: la firma la prossima settimana

Lotito e Sarri d’accordo quasi su tutto per quanto riguarda il rinnovo del tecnico: probabile firma la prossima settimana

Finalmente ci siamo. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, Lotito e Sarri hanno trovato la tanto attesa quadra per quanto riguarda il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui le parti potrebbero incontrarsi già domani per sistemare gli ultimi dettagli burocratici.

La firma e l’annuncio ufficiale dovrebbero poi avvenire nel corso della prossima settimana. Il nuovo accordo vedrà la scadenza fissata al 2025, un ritocco dell’ingaggio che potrebbe sfiorare i 4 milioni coi bonus e una doppia exit strategy sia per la Lazio che per il tecnico se le cose non dovessero andare per il verso giusto.