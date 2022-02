Rinnovo Reina: prolungamento automatico in caso di Europa. Ma il portiere...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rinnovo di Pepe Reina con la Lazio sarà automatico in caso di qualificazione in Europa ma lui vuole andare

Non solo Thomas Strakosha. La Lazio in estate dovrà completamente rivoluzione la propria porta visto che è quasi certa l’addio di Pepe Reina, che ha il contratto in scadenza.

Come riporta TMW, c’è una opzione per il rinnovo automatico per la stagione 2022/23 legato alla qualificazione in Europa della squadra biancoceleste: la volontà di Reina, però, è quella di concludere a prescindere l’avventura nella Capitale questa estate. Da capire, ora, solo se ciò accadrà perché svincolato e se questo addio dovrà passare attraverso una trattativa con la società biancoceleste.