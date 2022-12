Rinnovo Pedro, lo spagnolo tentato dagli Emirati Arabi. Lotito…

In casa Lazio tiene sempre banco la questione legata al rinnovo di Pedro: lo spagnolo tentato dagli Emirati Arabi ma Lotito non molla

La questione Pedro è ancora tutta da decifrare in casa Lazio. L’esterno spagnolo è in scadenza di contratto a fine stagione e il club biancoceleste vorrebbe chiudere la pratica rinnovo già nel mese di gennaio.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, oltre che dal ritorno in Spagna Pedrito è tentato anche dalla soluzione Emirati Arabi. Proprio per questo ha rimandato ogni discorso a febbraio quando spera di avere le idee più chiare e magari anche diverse offerte da esaminare. Lotito comunque non mollerà e nel primo mese dell’anno è pronto a tornare alla carica.