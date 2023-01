Rinnovo Milinkovic in stallo: Kezman vuole portarlo a scadenza. Il pensiero di Lotito sulla situazione del centrocampista serbo

Come scrive Il Messaggero va risolta la questione rinnovo Milinkovic in un senso o in un altro.

Kezman vuole portarlo a scadenza a ogni costo, pure Lotito vuole vederci definitivamente chiaro: «Presto gli parlerò». La Juventus resta la principale minaccia, insieme all’Arsenal.