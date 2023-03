Milinkovic, l’agente ha incontrato Tare: le ultimissime sul futuro

Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio nonostante l’incontro tra Kezman e Tare: le ultimissime

Il prossimo mercato della Lazio sarà un tema molto dibattuto a Formello e negli uffici del club nelle prossime settimane.

Molto girerà attorno alla partenza di Milinkovic, ormai non più rinviabile essendo in scadenza nel 2024. Il manager Kezman s’è impegnato a procurare offerte da 40 milioni, se saranno di 30 toccherà a Lotito decidere se accettarle o rinunciarci, sarà l’ultima occasione per sperare di racimolare soldi con l’addio del Sergente. Di rinnovo non se n’è mai parlato concretamente. Kezman è stato a Roma nel weekend, ha visto il derby ed è ripartito senza parlare con Lotito, ha incontrato solo il diesse Tare. L’addio oggi sembra decisamente la soluzione più accreditata. Lo riporta Il Corriere dello Sport.