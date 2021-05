Rinnovo Inzaghi, con Lotito è gelo. E intanto dalla Premier...

Il rinnovo di Simone Inzaghi è ancora in fase di stallo e con Lotito è grande gelo. E dalla Premier non mancano le richieste

Il rinnovo di Simone Inzaghi non procede. Tutto è fermo ormai da mesi, dopo che il tecnico ha preso tempo per decidere con calma se legarsi per altri tre anni alla Lazio o se approdare altrove. L’allenatore piacentino ha su di sé gli occhi di vari club, sia in Italia che in Premier, dove piace al Leicester e al Tottenham.

Come rivela Tuttosport, ora anche la società riflette sul da farsi. Dopo il ko di Firenze Lotito è amareggiato e le riflessioni, adesso, ci sono da ambo le parti.