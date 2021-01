Simone Inzaghi parla in conferenza stampa del rinnovo con la Lazio e del possibile accordo con il presidente Lotito

In conferenza stampa Simone Inzaghi ha parlato del possibile rinnovo con la Lazio: le sue parole alla vigilia del match contro il Genoa sul prolungamento.

«Con il presidente ci siamo sentiti, non c’è nessun problema fra di noi. Era un po’ deluso per la sconfitta a Milano. Per quanto riguarda il rinnovo, troveremo un accordo senza nessun problema».

