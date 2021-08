Rinnovo Insigne, l'ex agente: «Non vedo nulla di strano...»

Lorenzo Insigne e il rinnovo con il Napoli: ecco cosa ne pensa l’ex agente del capitano azzurro della situazione in essere

Lorenzo Insigne inizia la stagione con il Napoli con la Spada di Damocle del rinnovo ancora da finalizzare. Le parole dell’ex agente Antonio Ottaiano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«Non vedo nulla di particolarmente strano se del rinnovo di Insigne si parlerà più avanti e si comincerà la stagione con il contratto in scadenza. All’estero succede sempre, non c’è nulla di anormale. I calciatori sono professionisti e non hanno problemi a giocare col contratto in scadenza».