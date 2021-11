Rinnovo Insigne, Di Marzio: «Ha ricevuto una ricca proposta dal Toronto»

Rinnovo Insigne, Gianluca Di Marzio ha reso nota la proposta del Toronto per il calciatore: le ultime

L’esperto di mercato ha voluto aggiornare tramite Instagram i tifosi partenopei e non solo su come stanno le cose riguardo al futuro di Lorenzo Insigne, il cui futuro appare distante dal Napoli e anche dall’Inter:

«Tutti pazzi in #Canada per @lorinsigneofficial: il @torontofc ha già presentato un’offerta molto ricca al capitano del Napoli, garantendogli tutti i benefit desiderati. L’offerta del club di #DeLaurentiis per il rinnovo è di 3.5 mln più 1.5 bonus, con il fisso che sarebbe più basso rispetto a quello attuale, motivo principale dello standby nella trattativa. La decisione finale spetterà solo al campione d’Europa e alla sua famiglia».