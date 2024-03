Rinnovo Felipe Anderson, spunta la richiesta del brasiliano a Lotito: vuole quella cifra

Rinnovo Felipe Anderson, spunta la cifra richiesta dall’esterno brasiliano a Lotito: ingaggio alla Immobile

Come riporta Il Messaggero, la prossima sarà un settimana chiave per il calciomercato Lazio rispetto al possibile rinnovo di Felipe Anderson. Dopo vari slittamenti, Lotito ha fissato un incontro a Formello per cercare di risolvere positivamente la questione.

Al momento però permane una forte distanza economica: Lotito mette sul piatto 3.5 milioni, bonus inclusi, fino al 2027. Felipe Anderson ha idee diverse e pretende uno stipendio alla Immobile, ovvero 4.5 milioni di euro compresi i bonus. Siamo allo snodo decisivo.