Gattuso vuole blindare i suoi uomini chiave: Rovella la priorità! Altri 3 giocatori sono in attesa

La Lazio guarda già al futuro e prepara una serie di operazioni importanti per consolidare la rosa di Gennaro Gattuso. La dirigenza biancoceleste punta sui rinnovi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha deciso di accelerare sul fronte dei rinnovi contrattuali, individuando quattro situazioni da affrontare nei prossimi mesi. La priorità riguarda Romano Floriani Mussolini (di cui vi abbiamo parlato), ma sulla scrivania della dirigenza ci sono anche i dossier relativi a Gustav Isaksen, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru.

I tre calciatori hanno attualmente accordi in scadenza nel 2028, una situazione che non impone interventi immediati ma che spinge il club a ragionare con largo anticipo. L’obiettivo sarebbe quello di allungare la durata dei contratti, accompagnando i prolungamenti con un adeguamento degli stipendi.

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Isaksen e Rovella restano centrali nel progetto di Gattuso

Tra i giocatori coinvolti figura Gustav Isaksen, tornato a ricoprire un ruolo importante nelle scelte di Gattuso dopo aver ritrovato una condizione fisica soddisfacente. L’esterno danese viene considerato una risorsa sulla quale continuare a investire, motivo per cui la società starebbe valutando un nuovo accordo. Discorso analogo per Nicolò Rovella: i problemi fisici che hanno condizionato il centrocampista ex Monza non avrebbero modificato il giudizio della dirigenza sulle sue qualità.

Il club continua infatti a considerarlo un elemento di spessore della rosa e vorrebbe arrivare a un prolungamento contrattuale accompagnato da un ritocco dell’ingaggio. Un segnale di fiducia nei confronti di un giocatore ritenuto importante anche in prospettiva.

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Dele-Bashiru nella lista: dicembre può diventare un mese decisivo

Nella programmazione societaria trova spazio anche Fisayo Dele-Bashiru, altro centrocampista per il quale la Lazio starebbe preparando un possibile rinnovo. Le prossime settimane potrebbero essere particolarmente significative: entro dicembre i contatti con gli entourage dei calciatori dovrebbero essere avviati oppure intensificati.

La società vuole infatti presentarsi all’apertura della sessione invernale di calciomercato con una situazione contrattuale maggiormente definita. Non ci sono ancora intese ufficializzate, ma la direzione indicata appare chiara: consolidare la rosa di Gattuso, proteggere il valore dei giocatori considerati strategici e programmare con anticipo le prossime stagioni.