Trevisani punge Sarri: «Il passaggio agli ottavi di Champions nota di merito ma c’è una cosa che da 10 anni non va bene»

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha criticato Sarri per l’andamento altalenante tra campionato e coppe: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha dichiarato:

«La Lazio l’anno scorso ha fatto malissimo nelle coppe, ma benissimo in campionato. Quest’anno farà gli ottavi di Champions League. Fortunata nell’accoppiamento? Sicuramente, però è successo anche all’Inter di avere fortuna nei sorteggi e arrivare fino in finale, non è una colpa, poi il girone facile lo devi comunque passare perché il Feyenoord e l’Atletico Madrid sono due buone squadre. Il passaggio agli ottavi cambia la percezione della stagione biancoceleste, mi viene però da dire che non può essere che ogni volta una squadra di Sarri o fa bene in campionato o fa bene in coppa. Ci sarà l’anno che le fa bene entrambe? Non si può sempre scegliere e dopo dieci anni non può neanche essere casuale».