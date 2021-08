Calciomercato Lazio, Ribery resta un obiettivo: ma occhio alla concorrenza

Franck Ribery non è uscito dal mirino della Lazio ma oltre i biancocelesti ci sono Spezia e offerte dall’estero

Un obiettivo sempre alla portata. La Lazio continua a monitorare la situazione di Frank Ribery. Tra i tanti nomi accostati ai bincocelesti in questi giorni anche quello del francese resta in orbita Lazio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante offrerte dalla Francia e dagli Emirati Arabi, la pista più credibile, dopo l’addio alla Fiorentina, resta la permaneza in Italia con anche lo Spezia oltre alla squadra di Sarri interessata. L’ostacolo ingaggio al momento ha frenato eventuali acceleratema entrambi i club restano alla finestra.