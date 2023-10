Res Roma Lazio Women 1-5: trionfo nel derby e primo posto in classifica

Res Roma Lazio Women 1-5: trionfo delle ragazze di Grassadonia nel derby odierno e primo posto in classifica

Grandissima affermazione della Lazio Women di Grassadonia nel derby in trasferta contro la Res Roma nella quinta giornata del campionato di Serie B Femminile.

All’iniziale vantaggio di Boldrini ha risposto nel secondo tempo Palombi (doppietta), Pittaccio, Moraca e Gothberg in pieno recupero. Primo posto in classifica per le ragazze di Grassadonia.