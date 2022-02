Repubblica Ceca come Svezia e Polonia: «Non giocheremo contro i russi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Repubblica Ceca ha deciso che la squadra non scenderà in campo in caso di una gara contro la selezione russa per i playoff di Qatar 2022

Dopo Polonia e Svezia, anche la Repubblica Ceca ha deciso che non disputerà un’ipotetica sfida contro la Russia per i playoff di Qatar 2022.

Il Comitato Esecutivo Straordinario della Federcalcio della Repubblica Ceca (VV FACR), presieduto dal presidente Petr Fousek, ha annunciato in una nota di aver: «approvato all’unanimità la decisione che la nazionale ceca non giocherà contro quella russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la guerra finisca il prima possibile».