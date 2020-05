Renzi: «Spadafora superficiale ed arrogante sul calcio»

In una diretta Instagram, il leader di Italia Viva ha attaccato nuovamente il Ministro dello Sport Spadafora

Durante una diretta Instagram con Gianluigi Pardo, l’ex Premier Matteo Renzi ha commentato la ripresa del campionato, rivolgendo una nuova critica al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora:

«Se non si riparte a giugno, per la paura del contagio, allora non si può fare neanche ad ottobre. Che differenza c’è? Bisogna ripartire, nel calcio così come in tutti i settori. Non possiamo restare fermi. Mi sono commosso perché sono andato a correre: ho visto la vita che in qualche modo iniziava di nuovo, con tanti bambini nel parco. Il calcio non è roba da “fighetti ricchi”. E’ un mondo che muove interessi economici importanti per tutto il paese e anche la passione».

SPADAFORA – «Il ministro dello sport non può dire quello che ha detto, per questo ho deciso di intervenire: il calcio è una cosa importante, vieni in Parlamento e se ne parla. Ma non si può trattare un tema del genere con tale sufficienza ed arroganza».

Alla diretta ha successivamente partecipato anche il leader della Lega Matteo Salvini, che ha commentato:

«Non possiamo chiudere il calcio per ideologia, non ci deve essere nessun pregiudizio ideologico. Evitiamo di fare la caccia alle “streghe del pallone”. Visto che ci sono zone meno colpite e meno contagiate, ripartiamo prima dove il contagio è zero: se si giocassero delle partite a Terni o Reggio Calabria nessuno si scandalizzerebbe».