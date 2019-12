Rennes Lazio, domani ultima occasione per qualificarsi in Europa League: dove sara trasmessa la partita.

Ultima chiamata per l’Europa League: domani la Lazio approda in Francia per sfidare il Rennes. Sarà necessario vincere, per sperare di qualificarsi.

Servirà anche seguire ciò che accade sul campo tra Celtic e Cluj. La sfida di domani sera non sarà trasmessa in chiaro su TV8, è un’esclusiva Sky Sport e Sky Calcio.