Ravezzani: «C’è nervosismo, la Lazio ha perso il giocatore più rappresentativo». L’analisi del giornalista sulla situazione in casa biancoceleste

A TMW Radio è intervenuto il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani commentando anche il mercato della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «C’è nervosismo, hai perso il giocatore più rappresentativo, hai preso i soldi e si aspetta che si investa sul mercato. La dimensione della Lazio però non è il secondo posto. E’ andata oltre le sue potenzialità, come è successo al Milan con lo Scudetto. E’ un po’ la normalità questa per la Lazio, intendo sul mercato ».