Ranking UEFA: Lazio in una posizione inattesa! La nuova classifica dei club europei

Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Taty Castellanos

UEFA Ranking aggiornato: che sorpresa per la Lazio, ecco dove si collocano i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri

Il nuovo ranking UEFA, aggiornato dopo la seconda giornata delle competizioni europee, fotografa un momento delicato per la Juventus. I bianconeri occupano il 27° posto, una posizione che stride con la storia e il prestigio del club torinese, penalizzato dall’assenza forzata dalle coppe nella stagione 2023/24.

Le italiane

Con 61.250 punti, la Vecchia Signora paga caro il “buco” lasciato da un’annata senza Europa, che ha impedito di accumulare punti nel quinquennio considerato dall’UEFA. Una piccola consolazione arriva dal sorpasso su Napoli (31°) e Lazio (33°), ma il distacco dalle big resta evidente.

Alla guida della squadra c’è Sarri oggi allenatore bianconero, chiamato a riportare la Juve ai vertici. La sua missione è chiara: risalire la classifica attraverso risultati convincenti in Serie A accumulare punti preziosi per il futuro.

Le italiane nel ranking: Inter sul podio, Milan in rincorsa

Tra le italiane, la migliore è l’Inter attualmente terza dietro a Real Madrid e Bayern Monaco. I nerazzurri confermano così il loro status di superpotenza europea. Bene anche la Roma di , 14ª, e l’Atalanta, 17ª. Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, si trova invece al 21° posto.

Obiettivo Juve: tornare nell’élite europea

Per la Juventus, la risalita passa inevitabilmente dalle grandi notti di Champions. La prossima sfida contro il Real Madrid, rappresenta un banco di prova fondamentale.

Accumular punti nel ranking UEFA non è solo una questione di prestigio: significa garantirsi sorteggi più favorevoli nelle future edizioni e consolidare l’immagine internazionale del club.

La Juventus è chiamata a una vera e propria scalata. Il 27° posto nel ranking UEFA è un campanello d’allarme, ma anche uno stimolo a ritrovare quella dimensione europea che da sempre appartiene alla storia bianconera. La strada è lunga, ma la missione è appena iniziata.

  1. Real Madrid 127.500
  2. Bayern Monaco 118.250
  3. Inter 117.250
  4. Manchester City 111.750
  5. Liverpool 109.500
  6. Paris Saint-Germain 104.500
  7. Borussia Dortmund 93.750
  8. Bayer Leverkusen 93.250
  9. Barcellona 91.250
  10. Atletico Madrid 85.500
  11. Arsenal 85.000
  12. Chelsea 84.000
  13. Benfica 83.750
  14. Roma 83.500
  15. Eintracht Francoforte 82.000
  16. Manchester United 76.500
  17. Atalanta 73.000
  18. Feyenoord 70.000
  19. West Ham 69.000
  20. Brugge 68.750
  21. Milan 66.000
  22. Fiorentina 64.500
  23. Juventus 61.250
  24. Napoli 59.000
  25. Lazio 59.000
  26. Bologna 17.360
