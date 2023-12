Ranking Uefa per club, la posizione della Lazio aggiornata: la classifica completa. I dettagli

La Lazio vola ne nel ranking UEFA per club. Il successo sul Celtic è valso ai capitolini il passaggio agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. Il passaggio del turno e la vittoria fanno schizzare le aquile nella classifica. L’ Associazione ha aggiornato la classifica dei Coefficienti per Club aggiungendo i bonus dopo la quinta giornata delle coppe internazionali e quelli per il passaggio del turno. La squadra di Sarri schizza al 30esimo posto, guadagnando otto posizioni e superando anche il Milan. Ogni vittoria in Champions League porta 2 punti, il pareggio 1, mentre l’accesso agli ottavi porta 4 punti. Ogni passaggio del turno regala un ulteriore punto. Avere un buon ranking è importante per i sorteggi.

In vetta ci sono i campioni in carica del Manchester City che precedono Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool e PSG. A completare la top ten ci sono Inter, Chelsea, Lipsia, Manchester United e Roma. Per quello che riguarda le altre italiane, escluse Lazio, Inter e Roma, nelle prime cento posizioni troviamo la Juventus (15esima) e Napoli (17esima). L’Atalanta occupa il 24esimo posto, il Milan il 34esimo, la Fiorentina il 61esimo, mentre chiude il Torino al 99esimo. Prendendo in esame solo questa stagione, la Lazio è nona per risultati ottenuti.